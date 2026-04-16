- Телевизијата „Аликбарија“ објави дека израелските трупи навлегле во селото Ал-Асбах во јужниот дел на Кунејтра со шест воени возила, и извршиле претреси во куќите и ги тероризирале жителите

Израелските сили извршија рации во домови во сириската област Кунејтра, заплашувајќи ги жителите - Телевизијата „Аликбарија“ објави дека израелските трупи навлегле во селото Ал-Асбах во јужниот дел на Кунејтра со шест воени возила, и извршиле претреси во куќите и ги тероризирале жителите

Израелските сили упаднаа во село во сириската провинција Кунејтра со воен конвој, вршејќи рации во домовите и заплашувајќи ги жителите, јавува Анадолу.

Телевизијата „Аликбарија“ објави дека израелските трупи навлегле во селото Ал-Асбах во јужниот дел на Кунејтра со шест воени возила, и извршиле претреси во куќите и ги тероризирале жителите.

Истиот медиум објави дека претходно во текот на вчерашниот ден израелските сили ги продолжиле активностите за рамнење и проширување на земјиштето во делови од провинцијата Кунејтра, истовремено наметнувајќи ограничувања за цивилите.

Засега нема коментар од сириските власти во врска со израелските прекршувања на суверенитетот на земјата.

Израелските упади во јужна Сирија станаа речиси секојдневна појава во последните месеци, често вклучувајќи рации во домови, воспоставување контролни пунктови и приведување цивили, меѓу кои и деца и овчари.

По падот на режимот на поранешниот сириски претседател Башар ал-Асад на 8 декември 2024 година, Израел прогласи пропаѓање на Договорот за недејствување од 1974 година и презеде чекори за окупација на тампон-зоната покрај границата.

И покрај тоа што новата сириска администрација не упатува закани кон Израел, израелските сили извршуваат воздушни напади во Сирија по соборувањето на Асад, убивајќи цивили и гаѓајќи воени објекти, опрема и објекти со боева муниција.