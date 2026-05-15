Израелските воени авиони ги интензивираа нападите низ јужен Либан и покрај преговорите со посредување на САД

Израелските воени авиони и беспилотни летала ги интензивираа нападите низ јужен Либан, имајќи за цел повеќе градови во областите Набатије, Тир и Бинт Џбеил, известија денес државните медиуми, пренесува Анадолу.

Нападите се случија и покрај третата рунда преговори меѓу Израел и Либан со посредување на САД, која заврши вчера по целодневни преговори во Стејт департментот, при што е предвидено преговорите да продолжат денес, изјави висок функционер на Стејт департментот за Анадолу.

Две рунди беа одржани на 14 и 23 април како увертира за мировните преговори.

Израелските борбени авиони го погодија градот Фроун во областа Бинт Џбеил, додека артилериското гранатирање ги целеше перифериите на Клеиле и Борџ Клауије пред зори, соопшти официјалната либанска новинска агенција ННА.

Израелско беспилотно летало, исто така, изврши утрински напад врз отворено подрачје во Набатије ал-Фавка, додека воените авиони лансираа уште еден напад врз градот Ксајбе околу 6:30 часот по локално време.

Одделно, агенцијата објави дека израелски извиднички беспилотни летала летале над Бејрут и неговите предградија.

Во текот на ноќта, израелските авиони извршија серија напади врз областа Марџ ал-Сафа во Чукине и врз Набатије ал-Фавка, уништувајќи цела населба која ја вклучуваше зградата на Општината Набатије ал-Фавка и неколку станбени објекти.

Нападите се совпаднаа со тешко артилериско гранатирање насочено кон околината на сиропиталиштето во Меифадоун и периферијата на Набатије ал-Фавка.

Израелските сили, исто така, отворија силен оган од тешки митралези кај Вади ал-Хуџаир и во близина на градовите Фроун и Гандурије, според наводите.

Во областа Тир, напад со беспилотно летало во текот на ноќта целеше станбен стан во Хуш Тир, палејќи го и предизвикувајќи повреди.

Израелските воени авиони, исто така, извршија ноќни напади врз градовите Кана и Клеиле, областа помеѓу Султаније и Тебнине, како и Шхоур и Дбаал.

Од 2 март, израелските напади во Либан убија повеќе од 2.896 луѓе, повредија над 8.824 и раселија повеќе од 1,6 милиони, што е околу една петтина од населението на земјата, според либанските официјални лица.

Израелската Армија ги продолжува секојдневните напади во Либан и размената на оган со Хезболах и покрај прекинот на огнот што беше објавен на 17 април, а подоцна продолжен до 17 мај.