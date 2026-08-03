- Израелските власти започнале да копаат ровови околу дел од затворот во кој се сместени Палестинци приведени од Газа под обвинение за вмешаност во настаните од 7 октомври 2023 година.

Израелскиот суд привремено го запре планот на Бен-Гвир за поставување крокодили околу затвор во кој се држат Палестинци - Израелските власти започнале да копаат ровови околу дел од затворот во кој се сместени Палестинци приведени од Газа под обвинение за вмешаност во настаните од 7 октомври 2023 година.

Израелскиот суд привремено го запре планот на министерот за национална безбедност Итамар Бен-Гвир за поставување крокодили околу затворот Кециот во пустината Негев, во јужен Израел, каде што се држат палестински затвореници од Појасот Газа, јавија денес израелските медиуми, пренесува Анадолу.

Израелските власти започнале да копаат ровови околу дел од затворот во кој се сместени Палестинци приведени од Газа под обвинение за вмешаност во настаните од 7 октомври 2023 година.

Според планот на Бен-Гвир, во тие ровови требало да бидат поставени крокодили.

Израелскиот јавен сервис КАН јави дека Окружниот суд во Ерусалим синоќа донел привремена мерка за запирање на планот, откако организацијата за заштита на животните „Нека животните живеат“ поднела тужба против иницијативата, која ја поддржуваат Министерството за национална безбедност и Израелската затворска служба.

Судијата Аврахам Рубин им забранил на властите да преземаат какви било чекори врз основа на одлуката на министерката за заштита на животната средина Идит Силман, со која крокодилите биле класифицирани како „диви животни под човечка грижа“, правен статус што би овозможил нивен транспорт и чување во затворот.

Според КАН, судската одлука била донесена само неколку часа по поднесувањето на тужбата против Силман, Бен-Гвир и Израелската затворска служба.

Привремената мерка ќе остане во сила сè додека властите не достават одговор до судот, што се очекува до средината на август.

Според јавниот сервис, спорот произлегува од одлуката на Силман од 15 јули, со која требало да се овозможи употреба на крокодили како „одвраќачка и безбедносна мерка во затворите“.

Од организацијата се наведува дека со оваа одлука се менува правниот статус на крокодилите и се укинуваат механизмите за контрола и лиценцирање што важат за нив како заштитени диви животни.

Организацијата „Нека животните живеат“ тврди дека Израелската затворска служба веќе започнала инфраструктурни работи, вклучително и ископување канал околу затворот, додавајќи дека Министерството за национална безбедност издвоило 21 милион шекели (околу 6,9 милиони американски долари) за пилот-проектот.

Организацијата посочува дека одлуката била донесена без доволна законска основа и без да се земат предвид стручните и правните мислења кои предупредуваат на ризиците за животните, јавноста и животната средина.

КАН јави дека израелската Влада сè уште не го доставила својот официјален став до судот и се очекува тоа да го направи во рамките на постапката.

Организацијата „Нека животните живеат“ и Клиниката за еколошка правда и права на животните при Универзитетот во Тел Авив оценија дека судската одлука засега спречува да продолжат неповратните работи и овозможува заштита на благосостојбата на животните додека продолжуваат напорите планот трајно да биде поништен.

По преземањето на функцијата кон крајот на 2022 година, Бен-Гвир воведе построги услови за притвор на палестинските затвореници, вклучително и политики кои, според палестински и израелски организации за човекови права, опфаќаат изгладнување, недостиг на медицинска грижа, тортура и изолација.

Според палестински и израелски организации за човекови права, во израелските затвори во моментов се наоѓаат околу 9.500 палестински затвореници, меѓу кои жени и деца, кои се држат во тешки услови, а десетици од нив починале како последица на изгладнување, тортура и недостиг од медицинска грижа.