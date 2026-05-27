Израелскиот суд го откажа сослушувањето на Нетанјаху во судскиот процес за корупција - Одлуката на судот следуваше по барањето на Нетанјаху да го откаже денешното рочиште, велејќи дека тој бил ангажиран во „безбедносни и дипломатски прашања“

Израелскиот суд се согласи да го откаже закажаното рочиште за денес за сведочењето на премиерот Бенјамин Нетанјаху во судскиот процес против него за корупција, објавија израелските медиуми, пренесува Анадолу.

Одлуката на судот следуваше по барањето на Нетанјаху да го откаже денешното рочиште, велејќи дека тој бил ангажиран во „безбедносни и дипломатски прашања“, според „Тајмс оф Израел“.

Израелскиот премиер се соочува со обвиненија за корупција, поткуп и кршење на довербата во три случаи, за кои беа поднесени обвиненија во 2019 година.

Освен обвиненијата за корупција, Нетанјаху е баран од Меѓународниот кривичен суд од 2024 година за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел уби повеќе од 72.000 Палестинци во енклавата во период од две години, почнувајќи од октомври 2023 година.