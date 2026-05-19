Израелскиот премиер се појави пред суд по 88. пат во процесот против него за корупција

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денес се појави пред Окружниот суд во Тел Авив по 88. пат, поради обвиненијата за корупција поднесени против него, пренесува Анадолу.

Израелскиот „Канал 12“ објави дека судиите дале одобрение за скратување на денешното рочиште поради обврски на Нетанјаху, без да наведат дополнителни детали.

Денешното рочиште беше фокусирано на „Случајот 2000“, откако заврши неговото сослушување за случаите 1000 и 4000.

Нетанјаху се соочува со обвиненија за корупција, поткуп и злоупотреба на службената должност во три предмети познати како „Случај 1000“, „Случај 2000“ и „Случај 4000“, за кои обвиненијата беа поднесени на крајот на ноември 2019 година.

„Случајот 1000“ се однесува на наводи дека Нетанјаху и членови на неговото семејство примале скапи подароци од богати бизнисмени во замена за политички услуги.

„Случајот 2000“ опфаќа тврдења дека Нетанјаху водел разговори со Арнон Мозес, издавач на приватниот весник „Једиот ахронот“, со цел обезбедување поволно медиумско известување.

„Случајот 4000“ се фокусира на обвиненијата дека Нетанјаху му доделил регулаторни поволности на Шаул Елович, поранешен сопственик на информативниот портал „Вала“ и висок функционер во телекомуникациската компанија „Безек“, во замена за позитивно медиумско покривање.

Од почетокот на неговото судење во 2020 година, Нетанјаху одбива да ја признае вината, опишувајќи ги обвинувањата како „политичка кампања насочена кон негово соборување“.

Според израелскиот закон, претседателот не може да додели помилување освен ако обвинетиот не го признае делото.

Покрај домашниот судски процес за корупција, Нетанјаху е баран од Меѓународниот кривичен суд (МКС) од 2024 година поради воени злосторства и злосторства против човештвото извршени во Појасот Газа, каде што повеќе од 72.000 луѓе се убиени во двегодишната војна од октомври 2023 година.