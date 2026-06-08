Израелскиот премиер Нетанјаху ќе го свика Кабинетот за безбедност по новата ескалација со Иран

Serdar Dincel
08 Јуни 2026•Ажурирано: 08 Јуни 2026
Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денес ќе одржи состанок на Кабинетот за безбедност по обновувањето на воздушните напади со Иран, јавуваат израелските медиуми, пренесува Анадолу.
Состанокот, на кој ќе присуствуваат клучни министри, е закажан за 11 часот по локално време (08:00 часот по Гринич), објави „Тајмс оф Израел“, повикувајќи се на израелски официјален претставник.
Претходно денес израелските сили погодија петрохемиска компанија во Махшар, Иран, предизвикувајќи делумна штета на индустрискиот комплекс, соопштија иранските власти.
Во меѓувреме, сирените се огласија во неколку градови во централниот и јужниот дел на Израел по лансирањето ракети од страна на Техеран.
Тензиите во регионот ескалираа откако САД и Израел извршија воздушни напади врз Иран кон крајот на февруари, што предизвика одмазда од страна на Иран врз Израел и други земји во регионот во кои се наоѓаат американски воени бази.
Привремен прекин на оган беше постигнат на 8 април, но преговорите прекинаа подоцна поради спорови околу неговото спроведување и последователните регионални случувања.