- Сирените се огласија во неколку градови во централниот и јужниот дел на Израел по лансирањето ракети од страна на Техеран

Израелскиот премиер Нетанјаху ќе го свика Кабинетот за безбедност по новата ескалација со Иран - Сирените се огласија во неколку градови во централниот и јужниот дел на Израел по лансирањето ракети од страна на Техеран

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денес ќе одржи состанок на Кабинетот за безбедност по обновувањето на воздушните напади со Иран, јавуваат израелските медиуми, пренесува Анадолу.

Состанокот, на кој ќе присуствуваат клучни министри, е закажан за 11 часот по локално време (08:00 часот по Гринич), објави „Тајмс оф Израел“, повикувајќи се на израелски официјален претставник.

Претходно денес израелските сили погодија петрохемиска компанија во Махшар, Иран, предизвикувајќи делумна штета на индустрискиот комплекс, соопштија иранските власти.

Во меѓувреме, сирените се огласија во неколку градови во централниот и јужниот дел на Израел по лансирањето ракети од страна на Техеран.

Тензиите во регионот ескалираа откако САД и Израел извршија воздушни напади врз Иран кон крајот на февруари, што предизвика одмазда од страна на Иран врз Израел и други земји во регионот во кои се наоѓаат американски воени бази.

Привремен прекин на оган беше постигнат на 8 април, но преговорите прекинаа подоцна поради спорови околу неговото спроведување и последователните регионални случувања.