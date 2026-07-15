- На денешното рочиште сведочеше министерот Зеев Елкин, чие име се појавува неколку пати во обвинението поврзано со Случајот 2000, во кој Нетанјаху е обвинет за измама и злоупотреба на функцијата

Израелскиот премиер Нетанјаху се појави на суд, продолжува судењето за корупција - На денешното рочиште сведочеше министерот Зеев Елкин, чие име се појавува неколку пати во обвинението поврзано со Случајот 2000, во кој Нетанјаху е обвинет за измама и злоупотреба на функцијата

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху се појави пред Окружниот суд во Ерусалим денес, во долгиот судски процес за корупција кој продолжува, јавува Анадолу.

Видеоснимките го покажаа влегувањето на Нетанјаху во судницата.

На денешното рочиште сведочеше министерот Зеев Елкин, чие име се појавува неколку пати во обвинението поврзано со Случајот 2000, во кој Нетанјаху е обвинет за измама и злоупотреба на довербата, објави израелскиот дневен весник „Маарив“.

Судењето е предвидено да продолжи до 20 јули пред судството да започне со летниот одмор. Постапките ќе продолжат на почетокот на септември, а судиите ќе одлучат рочиштата да се одржуваат пет дена во неделата откако судот ќе се врати со работа по одморите, објави весникот.

Во Израел закажани се општи избори на 27 октомври, а Нетанјаху ќе се обиде да остане премиер уште еден мандат.

Нетанјаху се соочува со обвиненија за поткуп, измама и злоупотреба на функцијата во три одделни случаи за корупција, познати како Случаи 1000, 2000 и 4000. Тогашниот државен обвинител Авичаи Манделблит ги поднесе обвиненијата во ноември 2019 година. Случајот 1000 се фокусира на обвинувањата дека Нетанјаху и членовите на неговото семејство добивале скапи подароци од бизнисмени во замена за политички услуги.

Случајот 2000 се однесува на обвинувања дека Нетанјаху преговарал со Арнон Мозес, издавач на израелскиот дневен весник „Једиот ахронот“, за да обезбеди позитивно медиумско известување за себе.

​​​​​​​Случајот 4000 тврди дека Нетанјаху му дал регулаторни бенефиции на поранешниот сопственик на Безек, Шаул Елович, кој исто така ја контролирал локалната новинска веб-страница Вала, во замена за поволно известување.

Судењето на Нетанјаху започна во 2020 година. Тој ги негираше сите прекршоци, опишувајќи ги обвиненијата како „политички мотивирана кампања“ за негово отстранување од функцијата.

Одделно, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за приведување на Нетанјаху на 21 ноември 2024 година, обвинувајќи го за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа, каде што повеќе од 73.000 Палестинци се убиени во бруталната офанзива од октомври 2023 година.