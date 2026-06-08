- САД и Израел испратиле порака до Техеран дека нема повторно да го нападнат Иран, доколку тој се согласи да ги прекине борбените дејствија

Израелскиот премиер и американскиот претседател разговараа телефонски пред Иран да ги запире нападите врз Израел - САД и Израел испратиле порака до Техеран дека нема повторно да го нападнат Иран, доколку тој се согласи да ги прекине борбените дејствија

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и американскиот претседател Доналд Трамп разговараа телефонски денес, во екот на зголемените тензии меѓу Тел Авив и Техеран по израелските напади врз главниот град на Либан, пренесува Анадолу.

Израелскиот „Канал 13“ објави дека разговорот се случил набргу пред Иран да објави прекин на своите напади врз Израел, доколку Тел Авив ги запре нападите.

Израелскиот весник „Израел хајом“ објави дека САД и Израел испратиле порака до Техеран дека нема повторно да го нападнат Иран, доколку тој се согласи да ги прекине борбените дејствија.

Сепак, израелскиот „Канал 12“, повикувајќи се на израелски официјален претставник, објави дека Тел Авив ги прекинува своите напади врз Иран по барање на Трамп.

Тензиите ескалираа синоќа откако Израел го бомбардираше либанскиот главен град Бејрут и покрај тековниот прекин на огнот, што го предизвика Иран да лансира ракети кон Северен Израел во знак на одмазда, по што Израел започна неколку бранови воздушни напади врз Иран.

Во објава на својата платформа „Трут соушал“ рано утринава, американскиот претседател Доналд Трамп ги повика Израел и Иран „веднаш“ да престанат со борбите по меѓусебните воздушни напади.