- Легислативата е усвоена со поддршка од 93 пратеници, без гласови против или воздржани

Израелскиот Парламент го одобри законот за формирање воен суд за припадниците на „елитните сили“ на Хамас - Легислативата е усвоена со поддршка од 93 пратеници, без гласови против или воздржани

Израелскиот Парламент одобри закон за формирање специјален воен суд за, како што вели Израел, членовите на „елитните сили“ на Хамас, јавува Анадолу.

Предлог-законот првпат беше одобрен на прелиминарно читање кон средината на јануари, откако беше поднесен од пратениците Симча Ротман од партијата Религиозен ционизам и Јулија Малиновски од партијата Јисраел беитеину.

Кнесетот го одобри предлог-законот на второто и третото читање, официјално претворајќи го во закон.

Легислативата беше усвоена со поддршка од 93 пратеници, без гласови против или воздржани.

Весникот „Једиот ахронот“ објави дека законот ќе обезбеди правна основа за она што го нарече „судења без преседан“, нарекувајќи ги најголеми и најзначајни судски постапки во Израел од судењето на нацистот Адолф Ајхман.

Израел го киднапира Ајхман од Аргентина во 1960 година пред да го суди и погуби во 1962 година.

Нема коментар од Хамас за легислативата.

Израел тврди дека Палестинците приведени по настаните од 7 октомври 2023 година се припадници на „елитните сили“ на Хамас, иако сè уште не се изведени пред суд.

Според групите за човекови права, повеќе од 9.600 палестински затвореници, вклучително жени и деца, моментално се наоѓаат во израелските затвори, и се соочуваат со тортура, гладување и медицинско занемарување, а многу од нив починале.