„Ќе мора самостојно и на креативни начини да ја продолжиме кампањата за соборување на режимот, како и да се осигуриме дека Иран никогаш нема да поседува нуклеарно оружје“

Израелскиот министер за финансии: Договорот меѓу САД и Иран е лош за Израел „Ќе мора самостојно и на креативни начини да ја продолжиме кампањата за соборување на режимот, како и да се осигуриме дека Иран никогаш нема да поседува нуклеарно оружје“

Договорот меѓу САД и Иран, постигнат со посредување на Пакистан, е „лош за Израел и за целиот слободен свет“, изјави денес израелскиот министер за финансии Безалел Смотрич, јавува Анадолу.

„Ќе мора самостојно и на креативни начини да ја продолжиме кампањата за соборување на режимот, како и да се осигуриме дека Иран никогаш нема да поседува нуклеарно оружје“, додаде тој.

Тврдејќи дека Тел Авив ќе биде ставен на тест во Либан, Смотрич изјави дека ќе продолжи со напорите за да ѝ овозможи на израелската армија целосна слобода на дејствување против Хезболах.

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера изјави дека е финализиран мировниот договор со Иран. Договорот вклучува прекин на војната на сите фронтови, вклучително и во Либан, повторно отворање на Ормускиот Тесец и прекинување на американската поморска блокада врз Иран.

И покрај оваа изјава, израелската армија денес продолжи со воздушни напади врз Јужен Либан.

Во израелските напади загинаа повеќе од 3.700 луѓе, повредени се речиси 11.500, а раселени се над 1,5 милиони луѓе од 2 март наваму, соопштија либанските власти.