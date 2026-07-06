- „Секој ирански лидер што ќе се обиде повторно да промовира планови за уништување на Израел, исто така, ќе биде спречен“

Израелскиот министер за одбрана им се закани на иранските лидери додека Иранците го оплакуваат Хамнеи - „Секој ирански лидер што ќе се обиде повторно да промовира планови за уништување на Израел, исто така, ќе биде спречен“

Израелскиот министер за одбрана Израел Кац денес се закани дека Израел ќе го „спречи“ секој иден ирански лидер што ќе се обиде да ја нападне неговата земја, јавува Анадолу.

Неговите коментари дојдоа откако илјадници луѓе ги исполнија улиците на Техеран денес за поворката на убиениот врховен лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, убиен во американско-израелскиот напад на 28 февруари.

„Секој ирански лидер што ќе се обиде повторно да промовира планови за уништување на Израел, исто така, ќе биде спречен“, рече Кац во коментарите пренесени од весникот „Џерусалим пост“.

Тој истакна дека нападите на САД и Израел врз Иран „ја отстранија непосредната закана од уништувањето на Израел и сериозно ги оштетиле стратегиските капацитети на Иран“.

„Израел е подготвен повторно да се брани сам во секое време и од секоја закана“, додаде Кац.

Иран и САД постигнаа меморандум за разбирање на 17 јуни, со цел ставање крај на нивниот воен конфликт и постигнување траен мировен договор.