- „Неодамна беше објавено дека за време на посетата на Мексико таа го споредила Израел со расистичкиот режим на апартхејдот што беше во Јужноафриканската Република“

Израелскиот министер за надворешни работи ги прекинува контактите со шефицата на дипломатијата на ЕУ - „Неодамна беше објавено дека за време на посетата на Мексико таа го споредила Израел со расистичкиот режим на апартхејдот што беше во Јужноафриканската Република“

Израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар денес изјави дека ги прекинува сите контакти со шефицата за надворешна политика на Европската Унија, Каја Калас, обвинувајќи ја дека Израел го споредила со Јужноафриканската Република од ерата на апартхејдот, пренесува Анадолу.

Сар, во објавата на американската компанија за социјални медиуми Х , ја обвини Калас дека дејствува „опсесивно и со очигледна неправедност“ кон Израел.

„Неодамна беше објавено дека за време на посетата на Мексико таа го споредила Израел со расистичкиот режим на апартхејдот што беше во Јужноафриканската Република“, напиша тој.

„Немам друг избор освен да ги прекинам сите контакти со г-ѓа Калас сè додека таа не ја повлече тешката клевета упатена кон Израел“, изјави Сар.

„До денес од нејзина страна не е објавено никакво демантирање, појаснување или одговор во врска со оваа сериозна изјава“, додаде тој.

Сар изрази благодарност до европските пратеници што ги осудија наводните изјави, но ја критикуваше Калас за тоа што не одговори јавно.

Според објавите на медиумите на кои се повикува Сар, Калас ја направила споредбата за време на состаноците зад затворени врати со мексикански официјални претставници, додека се разговарало за односот на Израел кон Палестинците во Газа и на окупираниот Западен Брег.

Калас престојуваше во посета на Мексико меѓу 20 и 22 мај како дел од европската делегација на високо ниво што присуствуваше на меѓународен самит.

Овој спор доаѓа во време на сè побројни меѓународни критики кон Израел поради неговите напади врз Газа и окупираните палестински територии.

Во ноември 2024 година Меѓународниот кривичен суд издаде налози за приведување на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и поранешниот министер за одбрана Јоав Галант, под обвинение за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата, по тужба поднесена од Јужноафриканската Република и поддржана од неколку други земји.