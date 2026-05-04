Израелскиот министер за енергетика рече дека се водат дискусии за можни предвремени избори - Мандатот на сегашниот Кнесет треба да заврши во октомври.

Израелскиот министер за енергетика Ели Коен денес изјави дека во тек се дискусии за одржување предвремени избори, со можност датумот да се помести од 27 октомври на 1 септември, јавува Анадолу.

Коен, кој е член на партијата Ликуд предводена од премиерот Бенјамин Нетанјаху, за Радиото на армијата изјави дека се разговара за можноста изборите да се одржат на 1 септември и дека прашањето е поставено последните денови, додавајќи дека временската разлика меѓу тој датум и 27 октомври не е значителна.

Претходно денес Канал 12 објави дека религиозните партии вршат силен притисок врз Нетанјаху за одржување предвремени избори.

Се додава дека религиозните партии инсистираат изборите да се одржат на 1 септември, а Нетанјаху сака да го задржи првичниот датум 27 октомври.

Според Канал 12, се очекува финалната одлука да зависи од случувањата поврзани со Иран, што е опишано како „одлучувачки фактор во калкулациите на Нетанјаху за тајмингот“.

Во ноември 2024 година Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа, каде што во смртоносната офанзива беа убиени повеќе од 72.000 Палестинци.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради војната во енклавата.