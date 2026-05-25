Израелскиот министер Бен-Гвир со критики до Херцог откако претседателот предупреди на „брутализација“ во општеството

Израелскиот претседател Исак Херцог денес предупреди за растечкиот процес на „брутализација“ во израелското општество, предизвикувајќи остар прекор од министерот за национална безбедност Итамар Бен-Гвир и разоткривајќи ги растечките политички поделби, јавува Анадолу.

Говорејќи на свеченоста на доделувањето на Наградата за единство за 2026 година во претседателската резиденција во Ерусалим, Херцог рече дека израелското општество доживува опасен пораст на насилство и дехуманизација.

„Сакам денес да можам да зборувам само за единство“, рече Херцог. „Но, за моја голема жал, живееме во денови во кои насилството не е единственото нешто кое крева глава“.

Тој предупреди дека „ужасен процес на брутализација“ се шири од маргините на израелското општество и ризикува да се нормализира.

„Тоа е бавен и вознемирувачки процес, процес што се заканува да влезе во мејнстримот на израелското општество и ние нема да го дозволиме тоа“, додаде тој.

Како примери за растечко насилство, Херцог посочи на зголемените стапки на убиства меѓу арапските граѓани во Израел и нападите извршени од она што тој го опиша како „беззаконска толпа“ во окупираниот Западен Брег.

Изјавите на Херцог предизвикаа критики од Бен-Гвир, чии постапки против активистите од флотилата што за Газа, држени во израелски притвор, предизвикаа широка глобална осуда.

Бен-Гвир го обвини претседателот дека ги навредува израелските граѓани.

„Претседател кој нарекува стотици илјади граѓани на Државата Израел ѕверови не е достоен за претседател. Точка“, напиша Бен-Гвир во објава на американската компанија за социјални медиуми X.

Пратениците од Еврејската партија на моќта на Бен-Гвир, исто така, ги критикуваа изјавите на Херцог, обвинувајќи го за понатамошно продлабочување на политичките поделби во израелското општество.