Израелскиот Кнесет го одобри предлог-законот за распуштање во прво читање

Израелскиот Кнесет (Парламентот) денес во прелиминарно читање го одобри предлог-законот за распуштање, со поддршка и од коалициските и од опозициските пратеници, јавува Анадолу.

Претседателот на Кнесетот, Амир Охана, соопшти дека 110 пратеници гласале „за“ предлогот, додека ниту еден член не бил против, објави официјалниот канал на Кнесетот.

Гласањето ја означува првата фаза во законодавниот процес за распуштање на Кнесетот, што потенцијално го отвора патот за предвремени избори.

Според дневниот весник „Једиот ахронот“, премиерот Бенјамин Нетанјаху не присуствувал на прелиминарното гласање на пленарната седница на Кнесетот бидејќи одржувал состанок за безбедноста.

За предлог-законот за распуштање на Парламентот ќе бидат потребни дополнителни читања пред да стане закон.