Израелскиот Кнесет го одобри предлог-законот за контрола врз археолошките локалитети на Западниот Брег

Кнесетот (израелскиот Парламент) во прво читање го усвои предлог-законот со кој локалитетите со културно наследство во окупираниот Западен Брег би се ставиле под директна израелска контрола, јавува Анадолу.

Во соопштението на Кнесетот објавено денес се наведува дека пратениците го одобриле предлог-законот синоќа.

„Мерката предлага воспоставување директна одговорност на државата за грижата за антиквитетите, наследството и археолошките локалитети“ на Западниот Брег преку формирање тело под израелското Министерство за наследство, стои во соопштението.

Предлог-законот, исто така, предлага на ова тело да му се доделат „сите потребни овластувања“ за ископување, развој и управување со археолошките локалитети и местата со културно наследство, како и за „експропријација и стекнување земјиште за оваа намена“, се додава во него.

Предлог-законот мора да биде одобрен во второ и трето читање пред да стане закон.

Во февруари, израелскиот Безбедносен кабинет наложи укинување на законот со кој се забрануваше продажба на палестинско земјиште на Евреи на Западниот Брег, објавување на евиденцијата за сопственост на земјиштето и префрлање на надлежностите за одобренија за градба од палестинските општини на израелската цивилна администрација.

Во текот на изминатите неколку години, палестинските и меѓународните организации укажуваа дека израелската Влада се обидува да го анектира Западниот Брег како свршен чин преку серија мерки за населување, без формална декларација за анексија.

Меѓународниот суд на правдата во јули 2024 година ја прогласи израелската окупација на палестинската територија за нелегална и повика на евакуација на сите населби на Западниот Брег и во Источен Ерусалим.