Израелскиот кабинет со втор состанок за можно продолжување на војната против Иран - Според изворите, секој планиран напад би се разликувал од претходните операции и би можел да ги таргетира локациите што Трамп досега избегнувал да ги напаѓа

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го свика својот кабинет за безбедност синоќа за да разговара за можноста за продолжување на нападите против Иран, јавија израелските медиуми, пренесува Анадолу.

Дневниот весник „Израел Хајом“ објави дека состанокот се случил откако Нетанјаху одржал сличен разговор во Кабинетот во неделата по телефонскиот разговор со американскиот претседател Доналд Трамп за координирање на „следниот чекор“ во врска со Иран.

Весникот цитираше извор запознаен со разговорите во САД, кој рекол дека нов американски напад врз Иран „не е прашање дали, туку кога“.

Според изворот, секој планиран напад би се разликувал од претходните операции и би можел да ги таргетира локациите што Трамп досега избегнуваше да ги напаѓа.

Весникот, исто така, цитираше неименувани израелски безбедносни извори кои велат дека веќе се преземени подготовки и мерки во очекување на уште една можна рунда напади против Иран.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, предизвикувајќи одмазднички напади од страна на Техеран и прекини на пловидбата во Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредништво, но преговорите во Исламабад не успеаја да обезбедат траен договор. Примирјето подоцна беше продолжено од Трамп без одреден рок.

Од 13 април, САД воведоа поморска блокада врз иранскиот поморски сообраќај во стратегискиот воден пат.