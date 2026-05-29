Израелската управа на аеродроми во загуба од 248 милиони долари поради американските воени авиони на „Бен Гурион“ - „Користиме само една третина од оперативниот капацитет на аеродромот... Ние сме на границата на нашите можности“

Присуството на американски воени авиони на израелскиот аеродром „Бен Гурион“ ги чинеше аеродромските власти во земјата 700 милиони шекели (248 милиони долари) во загуби во текот на изминатите два месеци, изјавија израелски официјални лица, предупредувајќи дека бројката може да се зголеми на милијарди ако ситуацијата продолжи, јавува Анадолу.

Шерон Кедми, генерален директор на Израелската аеродромска управа, изјави дека аеродромот „Бен Гурион“ во моментов работи само со една третина од својот капацитет поради присуството на американски воени авиони за полнење гориво, се вели во објавени од израелскиот јавен радиодифузен сервис КАН.

„Користиме само една третина од оперативниот капацитет на аеродромот“, рече Кедми, додавајќи дека околу 70% од активноста на аеродромот е ограничена поради просторот и ресурсите што ги окупираат американските воени операции.

„Ние сме на границата на нашите можности“, рече тој, предупредувајќи дека во наредните денови ќе бидат објавени дополнителни откажувања на летови.

Кедми предупреди дека загубите би можеле да се искачат на милијарди ако продолжат моменталните услови.

Тој додаде дека аеродромските власти очекувале 18 милиони патници да поминат низ „Бен Гурион“ оваа година, но сегашните проценки укажуваат дека бројката можеби нема да надмине 15 милиони.

Странските авиокомпании, исто така, веројатно нема да продолжат со работа во блиска иднина, рече тој, додека до 3 милиони патници би можеле да бидат погодени од прекини и откажувања.

Десетици американски авиони-танкери моментално се стационирани на аеродромот „Бен Гурион“, главната меѓународна порта на Израел кај Тел Авив.

Претходно овој месец, израелските медиуми го цитираа шефот на Управата за цивилно воздухопловство, Шмуел Закај, кој изјави дека американските воени авиони на „Бен Гурион“ ги попречуваат цивилните летови, го одложуваат враќањето на странските превозници и ги зголемуваат цените на билетите.

Закај ѝ укажал на израелската министерка за транспорт Мири Регев дека „Бен Гурион“ „се претворил во воен аеродром со ограничена цивилна активност“, предупредувајќи дека ситуацијата им штети на локалните авиокомпании.