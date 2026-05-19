Израелската полиција им забрани влез на странски новинари што го критикуваат Израел

Израелската полиција ги следи странските новинари што го критикуваат Израел и препорачува да им се забрани влез во земјата, објави денес израелскиот дневен весник „Хаарец“, пренесува Анадолу.

„Израелската полиција ги следи текстовите на странските новинари и препорачува да им се одбие влез на репортерите што упатуваат критики кон Израел“, пишува весникот, повикувајќи се на документи.

„Хаарец“ наведува дека еден од документите до кои дошол вклучува преглед на текстовите на италијанскиот новинар Алесандро Стефанели, кому му бил одбиен влез во Израел минатиот јули.

Прегледот го извршила единицата на израелската полиција за округот Јудеја и Самарија, која е задолжена за националистички криминал, пишува весникот.

Стефанели, кој е фриленсер, објавува текстови во „Ди Атлантик“, француски „Либерасион“, како и во италијанските „Ла Република“ и „Ла Стампа“.

Италијанскиот новинар контактирал со израелската амбасада, но не добил никакво објаснување за одлуката, додава весникот.

Подоцна тој се обидел да влезе во Израел од Јордан преку мостот Аленби, познат и како мост Крал Хусеин, каде што бил задржан и испрашуван од израелската Управа за население и имиграција. По пет часа му кажале дека му е забранет влез и бил вратен во Јордан.

Според „Хаарец“, во документот за испрашување што му бил даден на Стефанели се наведува дека тој бил префрлен на „грижа на безбедносните службеници бидејќи било потребно да помине низ безбедносна истрага“.

Управата за население и имиграција се повикала на полициски документ во кој се препорачува да му се одбие влез бидејќи го обвинил Израел за „апартхејд“ на окупираниот Западен Брег.

- Режим на „апартхејд“ -

Во полицискиот документ Стефанели е опишан како „новинар и фотограф што обезбедува еднострано известување за Израел“, пишува весникот.

Документот содржел линкови и скриншотови од три негови текста и една објава на неговиот профил на американската компанија за социјални медиуми Х.

Првиот линк водел до фотоесејот на Стефанели за недостигот од скривници од бомби и заштитени подрачја во непризнаените бедуински села во Негев, во Јужен Израел, наведува „Хаарец“.

Вториот линк не водел до конкретен текст, но полицијата навела дека Стефанели го обвинил Израел за создавање „режим на апартхејд“ на Западниот Брег.

Третиот линк водел до краток текст објавен во италијанскиот весник „Ил Манифесто“ за загадувањето на животната средина и кршењето на работничките права во индустриската зона Ницанеи Шалом во близина на Тулкарем, во северниот дел на Западниот Брег.

Израелските медиуми пишуваа за оваа индустриска зона во неколку текстови, нагласувајќи ја дискриминацијата на палестинските работници и еколошките ризици таму, додава „Хаарец“.

Стефанели ги демантираше сите обвинувања против него.

„Овие обвинувања, во крајна линија, се смешни – ме ставаат на иста листа со терористи“, изјави тој за „Хаарец“.

„Ова се фотографии што секој друг фотограф би можел да ги донесе од Западниот Брег. Тешко ми е да разберам како еден полициски службеник во една демократија може да пишува такви нешта. Ваков документ може да подготвите само ако знаете дека некои судии ќе поверуваат во тоа“, додаде новинарот.