- Воените сили го затворија влезот на зградата и издадоа воена наредба во која се наведува дека здружението се затвора под обвинение за „поддршка на тероризам“

Израелската војска го затвори седиштето на хуманитарна организација во окупираниот град Наблус на Западниот Брег - Воените сили го затворија влезот на зградата и издадоа воена наредба во која се наведува дека здружението се затвора под обвинение за „поддршка на тероризам“

Израелската војска денес го затвори седиштето на хуманитарната организација „Атадамун“ во градот Наблус, во северниот дел на окупираниот Западен Брег, под тврдење дека организацијата „поддржува тероризам“, соопштија локални извори, јавува Анадолу.

Израелските сили во зори упаднаа во Наблус со воени возила и камиони, извршија рација во седиштето на хуманитарната организација и ги конфискуваа нејзините работи, вклучително и канцелариската опрема и помошта наменета за сиромашните семејства, изјавија локални извори за Анадолу.

Воените сили го затворија влезот на зградата и издадоа воена наредба во која се наведува дека здружението се затвора под обвинение за „поддршка на тероризам“, соопштија изворите.

Во изјава за Анадолу, дадена по увидот на седиштето на хуманитарната организација, гувернерот на Наблус, Гасан Даглас, изјави дека „[израелската] окупација нема да успее во својата политика со која целат кон добротворните институции кои им обезбедуваат услуги на сиромашните и сирачињата“.

Тој истакна дека „Атадамун“ има долга историја во помагањето на семејствата на кои им е неопходна поддршка, додавајќи дека нејзиното затворање нема да ја запре испораката на помош за жителите.

„Фокусот на хуманитарната организација доаѓа како дел од систематската политика насочена кон поткопување на палестинската издржливост“, изјави Даглас.

„Затворањето не е прво од ваков вид, туку е дел од систематското израелско целење кон институциите кои му обезбедуваат услуги на палестинското општество“, изјави за Анадолу Гасан Хамдан, директор на Здружението за медицинска помош во Наблус.

Израелската војска спроведува речиси секојдневни рации во градовите и населените места низ Западниот Брег, кои често вклучуваат апсења, сослушувања на терен и претреси на домови.

Од 8 октомври 2023 година досега, во нападите на израелската војска и доселениците на Западниот Брег убиени се најмалку 1.173 Палестинци, повредени се 12.666, а приведени се околу 23.000 лица, покажуваат официјалните податоци.

Нападите вклучуваат и уривање на домови и објекти, уништување на земјоделско земјиште, спречување на земјоделците да стигнат до своите ниви, раселување на жителите од нивните домови и проширување на доселеничките населби на окупираната територија.

Палестинците предупредуваат дека овие напади го подготвуваат теренот за Израел формално да го анектира Западниот Брег, со што би се ставил крај на можноста за формирање палестинска држава согласно со релевантните резолуции на ОН.

Израел е основан во 1948 година на територии окупирани од вооружените ционистички групи кои извршија масакри и раселија најмалку 750.000 Палестинци. Земјата подоцна окупираше дополнителни територии и одбива да се повлече или да дозволи создавање палестинска држава.