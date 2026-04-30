Израелската армија приведе над 180 активисти од флотилата за помош за Газа во меѓународни води

Израелската армија изврши упад на флотилата со помош наменета за Газа и приведе повеќе од 180 активисти во меѓународни води, на 500 наутички милји (926 километри) од палестинската енклава, изјави денес шефот на Меѓународниот комитет за прекин на опсадата на Газа, кој е организатор на пловидбата, јавува Анадолу.

„Глобалната флотила 'Сумуд' и Флотила на слободата беа подложени на чист акт на пиратство од страна на армијата на ционистичкиот ентитет (Израел) на отворено море, во меѓународни води и на растојание од 500 наутички милји од окупираните палестински територии и од Појасот Газа“, изјави Јусеф Аџиса за Анадолу.

Тој го обвини Израел за извршување на упадот во текот на ноќта со цел да го избегне медиумското внимание за овој брутален и варварски чин.

„Повеќе од 180 активисти беа приведени и однесени во пристаништето Ашдод на окупираните територии“, додаде тој.