- „Според процените на израелската Армија, конфронтацијата со Иран ќе потрае уште неколку дена“

Израелската Армија очекува „повеќедневни“ борби со Иран - „Според процените на израелската Армија, конфронтацијата со Иран ќе потрае уште неколку дена“

Израелската Армија очекува дека тековната воена конфронтација со Иран ќе продолжи „неколку дена“ во екот на размената на напади меѓу двете земји, објавија денес израелските медиуми, пренесува Анадолу.

„Според процените на израелската Армија, конфронтацијата со Иран ќе потрае уште неколку дена“, објави армиското радио.

Радиото додаде дека Армијата веќе започнала подготовки за масовна мобилизација на резервниот состав, без да соопшти дополнителни детали.

Во меѓувреме, израелската Команда на домашниот фронт ги заостри ограничувањата за собири и движење низ земјата до вечерва.

Јавниот сервис КАН објави дека новите упатства дозволуваат собири до 200 луѓе на отворен простор и до 500 луѓе во затворени простории, под услов граѓаните да можат да стигнат до заштитено подрачје во предвиденото време.

Истиот извор додава дека ограничувањата предвидуваат и затворање на јавните плажи, додека на деловните објекти им се дозволува да продолжат со работа само доколку имаат обезбеден пристап до засолништа во предвидениот рок.

Тензиите ескалираа синоќа откако Израел го бомбардираше либанскиот главен град Бејрут и покрај тековниот прекин на огнот, што го предизвика Иран да лансира ракети кон Северен Израел во знак на одмазда, по што Израел започна неколку бранови воздушни напади врз Иран.

Тензиите во регионот ескалираа откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран кон крајот на февруари, што предизвика одмазда од страна на Иран врз Израел и други земји во регионот каде што се наоѓаат американски воени бази.

Привремен прекин на огнот беше постигнат на 8 април, но потоа преговорите беа прекинати поради спорови околу неговото спроведување и последователните регионални случувања.