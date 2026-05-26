- Армијата започна со мобилизација на резервистите за да ги зголеми своите активности надвор од линијата на прекинот на огнот во Либан

Израелската Армија издаде наредби за мобилизација на резервисти за проширување на офанзивата во Либан - Армијата започна со мобилизација на резервистите за да ги зголеми своите активности надвор од линијата на прекинот на огнот во Либан

Израелската Армија издаде наредби за мобилизација на резервни војници со цел да ја прошири својата офанзива во Либан, објави денес израелскиот јавен сервис КАН, пренесува Анадолу.

Армијата започна со мобилизација на резервистите за да ги зголеми своите активности надвор од линијата на прекинот на огнот во Либан, наведува КАН, забележувајќи дека на војниците кои неодамна биле ослободени од служба им е наредено веднаш да се вратат.

Сепак, не се прецизира бројот на резервисти кои ќе бидат мобилизирани.

Овој потег уследи по неделниот состанок на израелскиот Кабинет за безбедност, на кој началникот на Генералштабот на Армијата, Ејал Замир, наводно побарал обновување на нападите врз либанскиот главен град Бејрут, како одговор на нападите со беспилотни летала од страна на Хезболах.

Израел накратко ги запре своите напади врз Бејрут во април на барање на САД, додека Вашингтон и Техеран ги продолжуваа дипломатските преговори со посредство на Пакистан за ставање крај на војната во Иран што започна на 28 февруари.

Но, израелската страна продолжи да го прекршува прекинот на огнот. Речиси 3.200 луѓе се убиени, над 9.600 се повредени, а повеќе од 1,6 милиони се раселени од израелското бомбардирање во Либан од 2 март наваму, во прекуграничните напади со Хезболах, соопштија либанските власти.