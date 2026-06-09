- „Вашето присуство во близина на припадници, објекти или воена опрема на Хезболах ги става вашите животи во опасност“

Израелската армија издаде наредби за евакуација на либански градови, еден ден по прекинот на нападите со Иран - „Вашето присуство во близина на припадници, објекти или воена опрема на Хезболах ги става вашите животи во опасност“

Израелската армија денес издаде предупредувања за евакуација на жителите од либанските градови и покрај прекинот на огнот и еден ден по прекинот на непријателствата со Иран, јавува Анадолу.

Портпаролот на израелската армија, Авичај Адрае, упати предупредување до жителите на либанскиот град Сур (Тир), вклучително и до оние во Христијанскиот кварт, како и до жителите на Шабариха, Хамадиех, Џал ал-Бахр, Закук ал-Мфади, Ал-Бас, Ал-Машук, Бурџ ал-Шамали, Набатие, Ал-Хавш, Ал-Рашидиех и Аин Баал.

„Вашето присуство во близина на припадници, објекти или воена опрема на Хезболах ги става вашите животи во опасност“, напиша Адрае на американската компанија за социјални медиуми Х.

Претходно денес Иран објави крај на своите напади врз Израел, но предупреди на „разорувачки“ одговор доколку продолжат израелските напади врз Либан.

Регионалните тензии ескалираа во неделата кога Израел го бомбардираше либанскиот главен град Бејрут и покрај тековниот прекин на огнот. Овој потег го предизвика Иран да лансира одмазднички ракети во Северен Израел, што предизвика израелски воздушни напади врз ирански цели.