- Нападите доаѓаат по објавувањето на договорот меѓу САД и Иран, постигнат со посредство на Пакистан, и покрај тековниот прекин на огнот во Либан што е на сила од 17 април

Израелската Армија изврши нови напади во јужен Либан по договорот меѓу САД и Иран - Нападите доаѓаат по објавувањето на договорот меѓу САД и Иран, постигнат со посредство на Пакистан, и покрај тековниот прекин на огнот во Либан што е на сила од 17 април

Израелската Армија денес изврши артилериски гранатирања и воздушни напади врз градовите Кфар Тебнит и Горна Набатија во јужен Либан, јавува Анадолу.

Нападите доаѓаат по објавувањето на договорот меѓу САД и Иран, постигнат со посредство на Пакистан, и покрај тековниот прекин на огнот во Либан што е на сила од 17 април.

Израелските артилериски единици ги нападнаа градовите Кфар Тебнит и Горна Набатија, објави либанската државна Национална новинска агенција (ННА).

Израелската Армија далечински детонираше оклопно возило М113 натоварено со експлозив на патот Харис-Тебнин, во близина на јужниот либански град Тир.

Исто така, предизвика две одделни експлозии во градот Хиам.

Израелската Армија ја продолжи кампањата на бомбардирање на Либан од 2 март и окупираше неколку градови во јужниот дел на земјата.

Во израелските напади загинаа над 3.700 луѓе, ранети се речиси 11.500, а раселени се над 1,5 милиони луѓе од 2 март наваму, соопштија либанските официјални претставници.