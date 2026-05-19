Израелската Армија заплени повеќе од 40 бродови од хуманитарната флотила „Сумуд" која пловеше кон Газа

Израелската Армија денес заплени повеќе од 40 од вкупно 54 бродови од хуманитарната глобална флотила „Сумуд“ која се движеше кон Газа, јавуваат израелските медиуми, пренесува Анадолу.

Армијата исто така приведе околу 300 активисти, објави израелскиот информативен веб-сајт „Вала“, повикувајќи се на неименуван безбедносен извор.

Израелската Армија вчера го започна нападот врз флотилата која пренесуваше хуманитарна помош во меѓународни води, што предизвика широка меѓународна осуда.

Со учество на 54 брода, флотилата исплови во четвртокот од турската област Мармарис во нов обид да ја пробие нелегалната израелска блокада наметната врз Газа од 2007 година.

Ова не е прв ваков инцидент во кој е вклучена флотилата.

Кон крајот на април, израелската Армија ги нападна бродовите на флотилата во меѓународни води во близина на грчкиот остров Крит.

Конвојот во тоа време вклучуваше 345 учесници од 39 земји, меѓу кои и турски државјани.

Израелските сили тогаш запленија 21 брод во кои имаше околу 175 активисти, додека преостанатите бродови продолжија кон грчките територијални води.

Израелските сили подоцна ги ослободија активистите во меѓународни води, освен двајца — шпански и бразилски активист — кои беа однесени во притворни центри во Израел, пред подоцна да бидат депортирани.

Околу 2,4 милиони Палестинци, вклучително и приближно 1,5 милиони раселени лица, живеат под катастрофални хуманитарни услови во Газа, влошени од двегодишниот израелски геноцид во кој се убиени повеќе од 72.700 Палестинци, а повредени се над 172.700, најмногу жени и деца, покрај тоа што предизвика и услови на тежок глад.

И покрај прекинот на огнот објавен во октомври 2025 година, Израел продолжи да го ограничува пристапот до хуманитарна помош и да врши секојдневни напади, што резултираше со смрт на 877 Палестинци и повреди на уште 2.602 лица, според локалните власти.