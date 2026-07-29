- Неидентификуван напаѓач го застрелал извршниот директор Андреј Черезов трипати откако го чекал на скалите во зградата

Извршен директор на руска компанија за дронови хоспитализиран по наводен обид за атентат - Неидентификуван напаѓач го застрелал извршниот директор Андреј Черезов трипати откако го чекал на скалите во зградата

Извршен директор на руска компанија за развој на дронови е хоспитализиран денес по наводен обид за атентат во градот Тула, 190 километри јужно од Москва, објавија руските медиуми, пренесува Анадолу.

Според медиумот специјализиран за криминални инциденти aMash, неидентификуван напаѓач го застрелал Андреј Черезов, директор на компанијата, трипати откако го чекал на скалите во зградата.

Напаѓачот избегал од местото на настанот и по него трагаат органите на прогонот.

Засега нема достапни официјални информации за состојбата на Черезов.