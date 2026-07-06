- „Доколку американските сили треба да останат некаде во Европа, тие треба да бидат на источното крило“

Идното присуство на американските трупи во Естонија останува неизвесно - „Доколку американските сили треба да останат некаде во Европа, тие треба да бидат на источното крило“

Естонија очекува нова ротација на американските трупи да пристигне подоцна ова лето, но иднината на американското воено присуство по крајот на годината останува неизвесна, бидејќи Вашингтон го преиспитува своето распоредување на силите во Европа, пренесува Анадолу.

ЕРР објави дека естонскиот министер за одбрана Хано Певкур бил информиран од врховниот командант на сојузничките сили на НАТО за Европа и командантот на американската Армија за Европа дека се очекува следниот контингент да се распореди во Естонија во текот на летото и да остане до крајот на годината.

„Следната тура сепак треба да пристигне во Естонија во текот на летото“, изјави Певкур за ЕРР вчера.

Тој рече дека големината на единицата е непозната и дека одлуките за распоредувања по оваа година ќе зависат од исходот од шестмесечната ревизија на Пентагон.

„Следната ротација, исто така, го чека распоредувањето на нова американска бригада во Полска, иако временската рамка за тоа останува нејасна“, рече Певкур.

Калев Стоическу, претседател на Националната комисија за одбрана во естонскиот Парламент, рече дека одлуките за иднината на американските сили во Европа на крајот се во рацете на Белата куќа и се базираат на стратегиските интереси на Вашингтон.

„Доколку американските сили треба да останат некаде во Европа, тие треба да бидат на источното крило“, рече тој.

Американските војници се стационирани во Естонија на ротациона основа според билатерален договор од 2022 година, со распоредување кое обично се движи помеѓу 500 и 700 лица. Помалку од 100 војници моментално остануваат во земјата.

Певкур истакна дека не очекува никакви најави за иднината на распоредувањето на американските војници во Естонија за време на претстојниот самит на НАТО во Анкара, додавајќи дека Естонија ќе продолжи да се потпира на сопствените одбранбени капацитети и борбените групи на НАТО што ротираат низ балтичките држави.