Идниот унгарски премиер Маѓар постави рок до 31 мај за високите официјални претставници да поднесат оставки

Избраниот премиер на Унгарија, Петер Маѓар, денес повика неколку високи државни официјални претставници да поднесат оставки до 31 мај, во спротивно, како што најави, ќе се соочат со разрешување од функциите, јавува Анадолу.

„До 31 мај, марионетите на Орбан можат доброволно да се повлечат од своите позиции“, напиша Маѓар на американската мрежа за социјални медиуми X, алудирајќи на лојалистите на поранешниот премиер Виктор Орбан, кој ја загуби власта по 16 години.

Тој прецизираше дека повикот се однесува на претседателот на државата, раководството на Куријата, највисокиот судски орган во земјата, Националната канцеларија за судство, Уставниот суд, како и на јавниот обвинител.

Маѓар нагласи дека гласачите на изборите од 12 април дале поддршка за, како што рече, „целосна политичка трансформација“.

„Доколку овие официјални претставници не поднесат оставки доброволно до 31 мај, тогаш врз основа на мандатот добиен од милиони Унгарци, ќе ги разрешиме од функциите“, истакна тој.

Тој не прецизираше на кој начин би се спровело евентуалното разрешување.

Маѓар претходно изјави дека се надева дека ќе положи заклетва на 9 или 10 мај, во зависност од одлуката на претседателот за датумот на конституирање на Парламентот.