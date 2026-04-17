ИАТА: Европа би можела да се соочи со откажување на летови до крајот на мај поради недостиг на авионско гориво

Меѓународната асоцијација за воздушен транспорт (ИАТА) денес предупреди дека Европа би можела да се соочи со откажување на летови поради недостиг на гориво за авионите, додека прекините во снабдувањето поврзани со конфликтот на Блискиот Исток продолжуваат да ги оптоваруваат глобалните пазари, јавува Анадолу.

„Процената на Меѓународната агенција за енергетика (ИЕА) за потенцијалниот недостиг на гориво за авиони е вразумувачка“, изјави генералниот директор на ИАТА, Вили Волш.

Волш изјави дека процената на индустриските тела се поклопува со таа на ИАТА, потврдувајќи дека „до крајот на мај би можеле да се соочиме со откажувања поради недостиг на гориво за авионите”, додавајќи дека ваквите нарушувања веќе се случуваат во делови од Азија.

Тој истакна дека авиокомпаниите работат на обезбедување алтернативни рути за снабдување, но нагласи дека и владите мора да подготват вонредни планови во случај рационализацијата на горивото да стане неопходна.

„Покрај тоа што се прави сè што е можно за да се обезбедат алтернативни рути за снабдување, важно е властите да имаат добро искомуницирани и координирани планови во случај рационализацијата да стане неопходна, вклучувајќи го и олеснувањето на правилата за координација на слотовите“, изјави Волш.

Предупредувањето следуваше по процената на Меѓународната агенција за енергетика (ИЕА) дека европските земји би можеле да се соочат со недостиг на гориво за авиони во следните шест недели, додека залихите од Блискиот Исток опаѓаат поради војната со Иран

Од ИЕА вчера изјавија за Анадолу дека перспективите ќе зависат од тоа дали европските земји ќе можат да го заменат прекинот од Блискиот Исток со увоз од други меѓународни пазари. Агенцијата соопшти дека Блискиот Исток учествува со 75 отсто во нето-увозот на гориво за авиони во Европа.

Цените на енергенсите нагло пораснаа, а се појави и недостиг кај неколку видови горива како резултат на војната во Иран, што почна на 28 февруари, која предизвика затворање на Ормускиот Теснец и напади врз енергетските објекти.

Растот на трошоците за гориво и притисоците во снабдувањето веќе предизвикаа прекини и откажувања на летовите, додека владите во Азија и Европа се обидуваат да ги ограничат негативните последици.