Земјотрес со магнитуда од 7,4 степени ја погоди Јапонија, издадено предупредување за цунами - Поради земјотресот привремено е прекинат сообраќајот на брзите возови „шинкансен“ меѓу главниот град Токио и префектурата Аомори

Силен земјотрес со магнитуда од 7,4 степени ја погоди Јапонија денес, по што властите издадоа предупредување за цунами за северните и североисточните делови на земјата, јавува Анадолу.

Земјотресот бил регистриран околу 07:52 часот по Гринич, со епицентар на приближно 115 километри од градот Мијако, во префектурата Ивате, соопшти Геолошки завод на Соединетите Американски Држави (САД).

Јапонската Влада ја процени јачината на потресот на 7,5 степени и издаде предупредување за цунами по должината на пацифичкиот брег во префектурите Аомори, Хокаидо и Ивате.

„Граѓаните што се наоѓаат во крајбрежните или речните подрачја веднаш да се евакуираат на повисоки и побезбедни места“, се наведува во известувањето на властите.

Според процените, можна е појава на бранови високи до три метри.

Властите соопштија дека „не се забележани никакви абнормалности“ во нуклеарните централи во префектурите Аомори и Мијаги.

Како што јавува „Кјодо њуз“, поради земјотресот привремено е прекинат сообраќајот на брзите возови „шинкансен“ меѓу главниот град Токио и префектурата Аомори.

Јапонската премиерка Санае Такаичи ги повика жителите од погодените подрачја „да побараат засолниште на повисоки места“ поради можноста од цунами.

Во моментот на објавување на веста, нема информации за поголема материјална штета или жртви.