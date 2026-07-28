Земјотрес со магнитуда од 7,1 степен ја погоди Јапонија, издадено е предупредување за цунами

Saadet Gökce
28 Јули 2026•Ажурирано: 28 Јули 2026
Јапонија денес издаде предупредување за цунами откако земјотрес со магнитуда од 7,1 степен ја погоди југозападната префектура Кумамото, соопшти Геолошкиот институт на САД, јавува Анадолу.
Земјотресот се случил на длабочина од 10 километри во 16:28 часот по локално време (7:28 часот по Гринич).
Германскиот центар за геонауки (GEOFON) првично ја измери јачината на земјотресот на 6,4 степени, пред да ја ревидира на 6,8 степени.
Одделот за управување со катастрофи при Кабинетот на премиерот на Јапонија соопшти дека е издадено предупредување за цунами за морињата Аријаке и Јацуширо, повикувајќи ги жителите веднаш да ги напуштат крајбрежните области и да се држат настрана сè додека предупредувањето не биде повлечено.
Нема известувања за жртви или материјална штета.