Земјотрес со магнитуда од 6,7 степени го погоди источниот брег на Јапонија - Епицентарот е регистриран приближно 49 километри источно-југоисточно од Офунато во префектурата Ивате

Силен земјотрес со магнитуда од 6,7 степени го погоди источниот брег на најнаселениот јапонски остров Хоншу, според Геолошкиот завод на САД, јавува Анадолу.

Потресот се случил во 20:22 часот по локално време.

Првично, нема пријавени жртви или материјална штета. Надлежните продолжуваат да ја следат ситуацијата и во моментот на објавување не е издадено предупредување за цунами.

Надлежните ја повикаа јавноста да не паничи.