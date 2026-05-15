Земјотрес со магнитуда од 6,7 степени го погоди источниот брег на Јапонија

Islam Uddin
15 Мај 2026•Ажурирај: 15 Мај 2026
Силен земјотрес со магнитуда од 6,7 степени го погоди источниот брег на најнаселениот јапонски остров Хоншу, според Геолошкиот завод на САД, јавува Анадолу.
Епицентарот е регистриран приближно 49 километри источно-југоисточно од Офунато во префектурата Ивате.
Потресот се случил во 20:22 часот по локално време.
Првично, нема пријавени жртви или материјална штета. Надлежните продолжуваат да ја следат ситуацијата и во моментот на објавување не е издадено предупредување за цунами.
Надлежните ја повикаа јавноста да не паничи.