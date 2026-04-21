Земјотрес со магнитуда од 6 степени ја погоди источна Индонезија

Земјотрес со магнитуда од 6,0 степени ја погоди источна Индонезија, потресувајќи делови од покраината Источна Нуса Тенгара, соопштија властите, јавува Анадолу.

Според Агенцијата за метеорологија, климатологија и геофизика, епицентарот на земјотресот е регистриран на море околу 67 километри северозападно од Северен Централен Тимор, на длабочина од 31 километар, објави државната новинска агенција Антара.

Потресот е почувствуван во неколку делови од покраината, а најсилен потрес е пријавен во Атамбуа, каде што достигна нивоа III-IV на Меркалиевата скала на модифициран интензитет.

Умерен потрес е регистриран и во Маумере, додека послаби потреси се почувствувани во Купанг, Кефаменану, Ларантука, Енде и други блиски области.

Нема непосредни извештаи за поголема материјална штета или жртви.