- Земјотресот се случил во 5:35 часот по Гринич, со епицентар на околу 50 километри западно-југозападно од Бризас Бара де Сухијате во јужната сојузна држава Чијапас

Земјотрес со магнитуда од 5,9 степени го погоди крајбрежјето на јужно Мексико - Земјотресот се случил во 5:35 часот по Гринич, со епицентар на околу 50 километри западно-југозападно од Бризас Бара де Сухијате во јужната сојузна држава Чијапас

Земјотрес со магнитуда од 5,9 степени го погоди јужното пацифичко крајбрежје на Мексико рано утринава, соопшти Геолошкиот институт на САД (УСГС), пренесува Анадолу.

Земјотресот се случил во 5:35 часот по Гринич, со епицентар на околу 50 километри западно-југозападно од Бризас Бара де Сухијате во јужната сојузна држава Чијапас, соопшти УСГС.

Потресот се случил на длабочина од 35 километри.

Мексиканските власти не објавија информации за непосредни жртви, повредени или материјална штета.

УСГС издаде зелен аларм преку својот систем ПЕЈЏЕР, што укажува на тоа дека големи човечки жртви или економски загуби се малку веројатни.