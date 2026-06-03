- „Нападите претставуваат опасна и незапаметена ескалација која го одразува инсистирањето на иранскиот режим на неприфатлива, непријателска политика насочена против безбедноста, стабилноста и суверенитетот на земјите од Персискиот Залив

Земјите од Персискиот Залив ги осудија нападите на Иран врз Бахреин и Кувајт - „Нападите претставуваат опасна и незапаметена ескалација која го одразува инсистирањето на иранскиот режим на неприфатлива, непријателска политика насочена против безбедноста, стабилноста и суверенитетот на земјите од Персискиот Залив

Генералниот секретар на Советот за соработка во Персискиот Залив (ГЦЦ), Јасем Мохамед Албудаиви, денес ги осуди актуелните ирански напади врз Бахреин и Кувајт, нарекувајќи ги „опасна и незапаметена ескалација“, јавува Анадолу.

Албудаиви ги осуди нападите врз „цивилни објекти, инфраструктура, седишта и дипломатски претставништва“ во двете земји од Персискиот Залив.

Тој истакна дека нападите претставуваат „опасна и незапаметена ескалација“ која го одразува инсистирањето на иранскиот режим на неприфатлива, непријателска политика насочена против безбедноста, стабилноста и суверенитетот на земјите од Персискиот Залив.

Албудаиви додаде дека континуираните напади ја покажуваат упорноста на Иран во водењето политики за поткопување на регионалната безбедност, со што отворено ги прекршува меѓународното право, Повелбата на ОН и сите меѓународни норми.

Тој нагласи дека ситуацијата бара „цврст меѓународен став“ за да се запрат, како што ги опиша, „опасните ирански агресивни практики“.

Шефот на ГЦЦ нагласи дека безбедноста на Бахреин и Кувајт е „неразделен дел од безбедноста на државите од ГЦЦ“.

Тој порача дека земјите членки на ГЦЦ стојат обединети во спротивставувањето на иранските напади и целосно ги поддржуваат сите мерки преземени од страна на Бахреин и Кувајт за одбрана на нивната безбедност, суверенитет и територијален интегритет.