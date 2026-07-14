- Се нагласува дека нападот е „флагрантно кршење“ на резолуцијата 2817 на Советот за безбедност на ОН, која ја нагласува заштитата на слободата на пловидба и комерцијалниот транспорт

Земјите од Персискиот Залив ги осудија иранските напади врз емиратските танкери за нафта во Хормуз - Се нагласува дека нападот е „флагрантно кршење“ на резолуцијата 2817 на Советот за безбедност на ОН, која ја нагласува заштитата на слободата на пловидба и комерцијалниот транспорт

Земјите од Персискиот Залив денес ги осудија иранските напади врз два танкера за нафта на Емиратите во Ормускиот Теснец, предупредувајќи дека инцидентот ја загрозува регионалната стабилност, слободата на пловидба и глобалната енергетска безбедност, јавува Анадолу.

Осудите дојдоа откако Обединетите Арапски Емирати соопштија дека нивните танкери за нафта, „Момбаса“ и „Ал Баија“, биле погодени од две крстосувачки ракети додека транзитирале по јужната бродска линија на Ормускиот Теснец во територијалните води на Оман.

Според Министерството за надворешни работи на ОАЕ, еден индиски член на екипажот загинал, а осум се повредени, од кои четворица сериозно. Меѓу повредените има шест индиски државјани и двајца украински државјани.

Министерството го опиша нападот како „флагрантно кршење“ на резолуцијата 2817 на Советот за безбедност на ОН, која ја нагласува заштитата на слободата на пловидба и комерцијалниот транспорт.

Се додава дека целењето комерцијални бродови и користењето на Ормускиот Теснец како алатка за политички или економски притисок претставува пиратство и директна закана за регионалната стабилност и глобалната енергетска безбедност.

ОАЕ го повикаа Иран да ги запре своите „агресивни напади“, целосно да ги прекине непријателствата и безусловно да го отвори Теснецот за осигурување на регионалната безбедност и непречен проток на глобалната трговија.

Министерството за надворешни работи на Бахреин, исто така, го осуди иранскиот напад, нарекувајќи го „терористички“ чин, опасна ескалација и сериозно кршење на меѓународното право, Конвенцијата на ОН за поморски права и резолуцијата 2817 на Советот за безбедност.

Министерството ја потврди солидарноста на Бахреин со ОАЕ и поддршката за мерките за заштита на нивната безбедност и суверенитет. Исто така, ја повика меѓународната заедница, особено Советот за безбедност на ОН, да заземе цврст став за да спречи понатамошни напади и да обезбеди слободна пловидба низ Ормускиот Теснец.

Министерството за надворешни работи на Кувајт, исто така, го осуди нападот, велејќи дека претставува директна закана за поморската безбедност и глобалните енергетски резерви. Ја потврди поддршката на Кувајт за ОАЕ и повика на итен прекин на сите ескалациски дејства, истовремено повикувајќи на почитување на меѓународното право што ја регулира пловидбата низ меѓународните теснеци.

Советот за соработка на Персискиот Залив, исто така, го осуди нападот, а генералниот секретар Јасем Мухамед Албудаиви го нарече очигледно кршење на меѓународното право, правилата за поморска пловидба и резолуцијата 2817 на Советот за безбедност.

Албудаиви рече дека Советот цврсто стои зад ОАЕ и ги поддржува сите мерки преземени за заштита на безбедноста, суверенитетот и виталните интереси. Тој ја повика меѓународната заедница, особено Советот за безбедност, да ги исполни своите законски и морални одговорности со преземање решителни мерки за запирање на повторените ирански напади, да ги повика одговорните на одговорност и да ја заштити меѓународната пловидба.

Најновиот инцидент се случува во услови на зголемени тензии во и околу Ормускиот Теснец по војната што ја започнаа САД и Израел против Иран на 28 февруари 2026 година.

Вашингтон и Техеран потпишаа Меморандум за разбирање во јуни, кој вклучуваше прекин на огнот посредуван од Катар и Пакистан како чекор кон конечен договор за ставање крај на војната. Сепак, американскиот претседател Доналд Трамп на 8 јули објави дека прекинот на огнот „е завршен“ по обновените напади.