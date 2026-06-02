- Зеленски рече дека украинските сили сега можат да ги погодат руските логистички рути речиси низ целата длабочина на украинската територија која во моментов е под руска контрола

Зеленски: Украинските напади со беспилотни летала врз руската енергетска инфраструктура даваат резултати - Зеленски рече дека украинските сили сега можат да ги погодат руските логистички рути речиси низ целата длабочина на украинската територија која во моментов е под руска контрола

Украинскиот претседател Владимир Зеленски изјави дека кампањата на Киев, која тој ја опиша како „долгорочни санкции“ против руската воена и енергетска инфраструктура, дава резултати, пренесува Анадолу.

Во соопштението на Телеграм, Зеленски рече дека украинските сили сега можат да ги погодат руските логистички рути речиси низ целата длабочина на украинската територија која во моментов е под руска контрола.

Според Зеленски, „практично нема преостанато безбедни патишта“ во јужна и источна Украина, и тој ги поврза нападите со пријавениот недостиг на гориво на Крим и во другите области под руска контрола.

„Планот на нашите долгорочни санкции се спроведува чекор по чекор“, изјави Зеленски.

Тој додаде дека украинските сили погодиле 15 руски рафинерии за нафта во периодот меѓу јануари и мај и тврди дека речиси 40 отсто од примарниот капацитет за преработка на нафта во Русија бил надвор од функција заклучно со мај.

Зеленски, исто така, тврди дека Русија вовела ограничувања за извоз на авионско гориво и бензин и дека размислува за ограничување на извозот на дизел.

Русија не ги коментираше последните тврдења на Зеленски во врска со штетите на нејзината нафтена индустрија или логистичка мрежа.