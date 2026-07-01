- Зеленски наведе дека во ноќниот напад била погодена рафинеријата за нафта „Уфа“, еден од најголемите руски производители на мазива, која се наоѓа на повеќе од 1.300 километри оддалеченост од линијата на фронтот

Зеленски: Украина погоди рафинерија за нафта и капацитет на одбранбената индустрија во Русија - Зеленски наведе дека во ноќниот напад била погодена рафинеријата за нафта „Уфа“, еден од најголемите руски производители на мазива, која се наоѓа на повеќе од 1.300 километри оддалеченост од линијата на фронтот

Украинскиот претседател Владимир Зеленски денес изјави дека Киев извршил напади врз рафинерија за нафта во рускиот регион Башкортостан и врз капацитет на одбранбената индустрија во регионот Пенза, пренесува Анадолу.

Во објава на Телеграм, Зеленски наведе дека во ноќниот напад била погодена рафинеријата за нафта „Уфа“, еден од најголемите руски производители на мазива, која се наоѓа на повеќе од 1.300 километри оддалеченост од линијата на фронтот.

Тој, исто така, соопшти дека Украина извршила напад врз воено-индустриски капацитет вклучен во производството на ракетни компоненти во рускиот регион Пенза.

Украинските медиуми, цитирајќи извори од Службата за безбедност на Украина, известија дека извршен е напад врз воената воздухопловна база „Саки“ на Крим, една од главните руски воени воздухопловни бази на полуостровот.

Гувернерот на рускиот регион Пенза на руската платформа на социјални мрежи Макс соопшти дека руската противвоздушна одбрана соборила беспилотно летало над регионот.

„Остатоците оштетија далноводи и паднаа врз недовршен објект. Нема жртви. Итните служби се на терен и работат на расчистување на последиците“, изјави тој.

Руската страна сè уште нема излезено со официјален коментар во врска со тврдењата на Украина за нападите врз рафинеријата „Уфа“ и воздушната база „Саки“ на Крим.

Според украинските власти, руските сили исто така, според наводите, извршиле ноќни напади низ југоисточна Украина, при што загинаа најмалку три лица, а повеќе од десетина се ранети.