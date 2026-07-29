- „Тоа го започнавме во Анкара – да ѝ се дадат на Украина лиценци за производство на ’Патриот‘“, рече Зеленски. „Ова е важно, бидејќи ни требаат повеќе и побрзо.“

Зеленски: Трамп се согласи на лиценци за Украина за производство на ракетните системи „Патриот“ - „Тоа го започнавме во Анкара – да ѝ се дадат на Украина лиценци за производство на ’Патриот‘“, рече Зеленски. „Ова е важно, бидејќи ни требаат повеќе и побрзо.“

Украинскиот претседател Владимир Зеленски денес изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп се согласил да ѝ додели на Украина лиценци за производство на ракетни системи „Патриот“, јавува Анадолу.

Зеленски во интервјуто за Фокс њуз изјави дека двајцата лидери ги продолжиле разговорите што ги започнале за време на Самитот на НАТО на почетокот на овој месец во турската престолнина Анкара.

„Тоа го започнавме во Анкара – да ѝ се дадат на Украина лиценци за производство на ’Патриот‘“, рече Зеленски. „Ова е важно, бидејќи ни требаат повеќе и побрзо.“

Тој додаде дека Трамп се согласил на барањето за време на нивната средба во Белата куќа.

„Денес имавме многу добра средба со претседателот Трамп. Тој прифати да ни даде лиценци“, рече Зеленски.

Украинскиот лидер додаде дека потоа се сретнал со директорите на големите американски одбранбени компании за да разговараат за потенцијално заедничко производство.

„Се надевам дека ќе оствариме заедничко производство. Ова е многу важно“, изјави тој за Фокс њуз.

Претходно вчера, во обраќањето до новинарите во американскиот Капитол, Зеленски изјави дека со Трамп и американските сенатори разговарал за итните потреби на Украина за противвоздушна одбрана.

„Вистински проблем се антибалистичките системи и антибалистичките ракети“, рече тој. „Се разбира, споделив што ни треба. Тоа го споделив со претседателот денес.“