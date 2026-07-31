- „Од разузнавањето знаеме дека тие се многу среќни што нема крај на војната, вистински крај на војната на Блискиот Исток“

Зеленски: Русија сака продолжување на конфликтот на Блискиот Исток за да ја ограничи американската поддршка за Украина - „Од разузнавањето знаеме дека тие се многу среќни што нема крај на војната, вистински крај на војната на Блискиот Исток“

Украинскиот претседател Владимир Зеленски изјави дека Русија сака конфликтот на Блискиот Исток да продолжи бидејќи тоа ја ограничува американската поддршка за Украина, пренесува Анадолу.

Во интервју за „Фокс њуз“ емитувано вчера, Зеленски ја обвини Москва дека го снабдува Иран со беспилотни летала што се користеле во нападите низ Блискиот Исток и против Израел.

„Од разузнавањето знаеме дека тие се многу среќни што нема крај на војната, вистински крај на војната на Блискиот Исток“, рече тој.

„Бидејќи сфаќаат дека поради тоа што САД се во оваа војна, тие не можат да ѝ помогнат на Украина на исто ниво како порано.“

Прашан дали Украина ја добива војната, Зеленски одговори дека Киев „не губи“.

„Меѓу нас, победа е да не ги изгубиме нашата земја и нашата независност“, рече тој.

„Ние не губиме, а тие не победуваат.“

Зеленски исто така тврдеше дека повеќе од 1,5 милиони руски војници биле убиени од почетокот на војната, но одби да даде подетални бројки за украинските жртви.

„Имаме околу 50.000 загинати војници, имавме околу 400.000 ранети, а има и огромен број исчезнати“, рече тој.

САД и Иран минатиот месец потпишаа Меморандум за разбирање посредуван од Пакистан, насочен кон ставање крај на нивниот конфликт и постигнување траен мировен договор.

Тензиите повторно ескалираа откако американскиот претседател Доналд Трамп на 8 јули објави дека прекинот на огнот наведен во Меморандумот од Исламабад повеќе не е во сила.

Оттогаш, САД и Иран разменија напади, при што Вашингтон напаѓаше локации во Иран, додека Техеран вели дека нападнал американски воени објекти и опрема во неколку земји во регионот.