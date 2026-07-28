- „Нашиот приоритет број еден е антибалистичката одбрана и стратегиската соработка со Америка“, рече тој. „Мирот треба да се донесе поблиску“.

Зеленски пристигна во САД на средба со Трамп - „Нашиот приоритет број еден е антибалистичката одбрана и стратегиската соработка со Америка“, рече тој. „Мирот треба да се донесе поблиску“.

Украинскиот претседател Владимир Зеленски пристигна во САД синоќа за разговори со претседателот Доналд Трамп, јавува Анадолу.

Во објава на американската платформа за социјални медиуми X, Зеленски информираше дека ќе се сретне со Трамп, неговиот тим и „оние кои можат да ја поддржат нашата одбрана“.

„Нашиот приоритет број еден е антибалистичката одбрана и стратегиската соработка со Америка“, рече тој. „Мирот треба да се донесе поблиску“.

Зеленски, исто така, рече дека за време на церемонија во Вашингтон ќе му оддаде почит на починатиот републикански сенатор Линдзи Греам.

„Заедно со сите што ќе присуствуваат на церемонијата во Вашингтон, ќе оддадеме почит на неговата посветеност на безбедноста и слободата низ трансатлантската заедница и низ целиот свет“, истакна тој.