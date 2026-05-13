Зеленски пристигна во Романија за учество на самитот на Букурешката деветка

Украинскиот претседател Владимир Зеленски денес пристигна во Букурешт за да учествува на самитот на Букурешката деветка (Б9), извести дописникот на Анадолу од настанот.

Букурешката деветка (Б9) — група од девет источноевропски членки на НАТО основана во 2015 година за координација на безбедносните и одбранбените политики, особено како одговор на регионалните безбедносни загрижености по украинската криза во 2014 година — се собра во романската престолнина за да разговара за безбедносни прашања.

Според дописникот на Анадолу, овогодишниот самит се одржува со учество и на скандинавските земји.

Зеленски е придружуван од неговата сопруга Олена Зеленска и министерот за надворешни работи Андриј Сибиха.

Одделно, во објава на Телеграм, Зеленски рече дека на маргините на самитот се планирани важни средби.

„На сите ни се потребни заеднички решенија во светот, заедничка работа, за да има повеќе безбедност за секого. Ќе привлечеме дополнителни ресурси за нашата одбрана и ќе го прошириме форматот на ’Договори за дронови‘“, рече тој.

Тој додаде дека неговата сопруга ќе се сретне со првата дама на Романија, Мирабела Градинару, и ќе учествува во потпишувањето меморандуми за пристапување на романските универзитети во глобалната коалиција за украински студии.