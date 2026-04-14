Зеленски пристигна во Берлин на разговори со германскиот канцелар Мерц

Украинскиот претседател Владимир Зеленски денес пристигна во главниот град на Германија, Берлин, на средба со германскиот канцелар Фридрих Мерц, јавува Анадолу.

Пристигнувањето на Зеленски го објави портпаролот на претседателот, Сергеј Никифоров, во изјавата за украинските медиуми, вклучително и државната новинска агенција „Укринформ“ и новинската агенција РБЦ-Украина.

Никифоров изјави дека програмата на претседателот за време на посетата вклучува преговори со Мерц, додавајќи дека тој ќе учествува и во меѓувладини консултации.

„Зеленски и Мерц треба да дадат изјави за медиумите по разговорите“, рече Никифоров, додавајќи дека Зеленски подоцна во текот на денот ќе ја посети и Норвешка, каде што ќе разговара со норвешкиот премиер Јонас Гар Сторе.

Посетата се одвива во време кога украинскиот претседател вчера изјави дека Киев подготвува основа за подлабоки безбедносни договори во Европа, додавајќи дека очекуваат „да постигнат резултати уште оваа недела“.

Минатата недела Зеленски изјави дека „во блиска иднина“ ќе води разговори со европските земји за одбрана од руски беспилотни летала и пристапувањето на Украина во ЕУ.