Зеленски наложи украинските претставници да контактираат со тимот на Трамп за предлогот на Путин за прекин на огнот

Украинскиот претседател Владимир Зеленски денес изјави дека им наложил на претставниците на својата земја да стапат во контакт со тимот на американскиот претседател Доналд Трамп за да ги разјаснат деталите за прекинот на огнот предложен од Русија, јавува Анадолу.

Зеленски на американската платформа за социјални медиуми Х напиша дека Киев се стреми кон мир среде четиригодишната војна во Украина и дека ја врши неопходната дипломатска работа за да го приведе конфликтот кон крај.

„Ќе разјасниме за што точно станува збор – за неколку часа безбедност за парада во Москва или за нешто повеќе. Нашиот предлог е долгорочен прекин на огнот, сигурна и гарантирана безбедност за луѓето и траен мир“, истакна тој.

Тој додаде дека украинската страна е подготвена да работи во таа насока во „кој било достоен и ефективен формат“.

За време на телефонскиот разговор со Трамп вчера, рускиот претседател Владимир Путин предложи прекин на огнот во Украина на 9 мај, по повод прославата на Денот на победата во неговата земја.

„Трамп активно ја поддржа оваа иницијатива, забележувајќи дека празникот ја комеморира нашата заедничка победа над нацизмот во Втората светска војна“, изјави за новинарите помошникот на рускиот претседател, Јуриј Ушаков, на брифингот по повикот.

Во меѓувреме, Трамп пред новинарите во Белата куќа изјави дека му „сугерирал мал прекин на огнот“ на Путин за време на телефонскиот разговор и дека мисли оти тој „би можел да го направи тоа“.

Денот на победата е празник што се слави на 9 мај во Русија и во други земји, вклучително и во некои поранешни советски држави, за да се одбележи победата на Советскиот Сојуз против нацистичка Германија за време на Втората светска војна – конфликт што Русија го нарекува Голема татковинска војна.