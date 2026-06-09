- „Реков дека сме подготвени (за преговори), но нема самите, со наши одлуки, да ја напуштиме нашата територија. Значи, не се работи за компромиси“

Зеленски му порача на рускиот милијардер Абрамович дека Украина нема да се повлече од сопствената територија - „Реков дека сме подготвени (за преговори), но нема самите, со наши одлуки, да ја напуштиме нашата територија. Значи, не се работи за компромиси“

Украинскиот претседател Владимир Зеленски изјави дека за време на средбата во главниот град на неговата земја, Киев, му порачал на рускиот милијардер Роман Абрамович дека Украина нема да се повлече од своите територии, пренесува Анадолу.

Вo интервју за „Гардијан“ објавено утринава, Зеленски зборуваше за својата средба со Абрамович, велејќи дека смета оти околу рускиот претседател Владимир Путин има различни луѓе, од кои половината сакаат да ја прекинат руско-украинската војна, додека другата половина сака да ја продолжи.

Тврдејќи дека смета оти Абрамович пристигнал во Киев за да пренесе порака во врска со она „што може да биде инфраструктура на дипломатските преговори“, Зеленски рече дека одговорил со изјавување на подготвеноста на Украина за разговори и за тоа да ја натера Русија да ја запре војната.

„Реков дека сме подготвени, но нема самите, со наши одлуки, да ја напуштиме нашата територија. Значи, не се работи за компромиси“, изјави Зеленски.

Повикувајќи се на четири лица запознаени со ситуацијата, „Фајненшал тајмс“ вчера објави дека Зеленски го поканил поранешниот сопственик на фудбалскиот клуб Челси во Киев во мај, велејќи дека тоа е „неуспешен обид“ да го убеди Путин да одржи директни мировни преговори.

Според наводите, Зеленски побарал од Абрамович да му пренесе порака на својот руски колега за неговата подготвеност да се сретне со него, и дека со ова се барало да се покаже сериозноста на Украина за одржување директни мировни преговори со Русија.

Украинскиот претседател ја потврди својата средба со Абрамович истиот ден во интервју за „Скај њуз“.

Абрамович има улога на посредник во обидите за преговори меѓу Русија и Украина уште од првите месеци од почетокот на војната во 2022 година.