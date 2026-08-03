- Во обраќање емитувано на украинските телевизиски канали, Зеленски соопшти и дека го именувал Игор Клименко за секретар на Советот за национална безбедност и одбрана.

Зеленски го назначи поранешниот министер за одбрана Умеров за шеф на Службата за надворешно разузнавање - Во обраќање емитувано на украинските телевизиски канали, Зеленски соопшти и дека го именувал Игор Клименко за секретар на Советот за национална безбедност и одбрана.

Украинскиот претседател Владимир Зеленски соопшти дека донел одлука да го назначи поранешниот министер за одбрана и поранешен секретар на Советот за национална безбедност и одбрана, Рустем Умеров, за шеф на Службата за надворешно разузнавање на Украина, јавува Анадолу.

Во обраќање емитувано на украинските телевизиски канали, Зеленски соопшти и дека го именувал Игор Клименко за секретар на Советот за национална безбедност и одбрана.

Умеров последен пат ја извршуваше функцијата министер за одбрана на Украина.

Пред да биде назначен на таа должност во 2023 година, тој беше директор на Фондот за државен имот на Украина, а претходно беше и пратеник во украинскиот парламент.

Клименко од 2023 година ја извршува функцијата министер за внатрешни работи, откако претходно беше директор на Националната полиција на Украина.

Овие именувања се дел од пошироката реконструкција на украинската Влада и безбедносните институции.

Во изминатите недели, Зеленски најави повеќе кадровски промени што ги опфатија Владата, Службата за безбедност на Украина и военото раководство на земјата.