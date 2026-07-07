- Зеленски ги претстави нападите со беспилотни летала како ставање на Украина во контрола на рускиот горивен и енергетски комплекс

Зеленски вети проширување на нападите со беспилотни летала против Русија - Зеленски ги претстави нападите со беспилотни летала како ставање на Украина во контрола на рускиот горивен и енергетски комплекс

Украинскиот претседател Владимир Зеленски денес се закани дека илјадници беспилотни летала ќе летаат кон Москва и Санкт Петербург, а Украина ќе прошири својата воздушна кампања со долг дострел против Русија, пренесува Анадолу.

Во серија објави на Телеграм, Зеленски нагласи дека војната влегла во нова фаза фокусирана на контрола на небото и ги опиша нападите со беспилотни летала со долг дострел како клучен елемент на стратегијата на Украина.

„Кога не сто беспилотни летала, туку илјадам летаат во Москва, и кога тој (рускиот претседател Владимир Путин) ќе го почувствува и види тоа, ќе му биде советувано да се пресели некаде подалеку од Урал“, рече тој.

Зеленски ги претстави нападите со беспилотни летала како ставање на Украина во контрола на рускиот горивен и енергетски комплекс, велејќи: „Ја прекинавме логистиката и ја презедовме контролата врз горивниот и енергетскиот комплекс“.

Украинскиот претседател ги обнови повиците за дополнителна западна воена помош, особено системи за противвоздушна одбрана способни да пресретнуваат балистички ракети, велејќи дека на Украина итно ѝ се потребни повеќе пресретнувачки ракети.

Русија континуирано ги осудува украинските напади со беспилотни летала со долг дострел на нејзина територија како „терористички напади“, велејќи дека тие главно ја гаѓаат цивилната инфраструктура.