- Официјалните податоци покажуваат дека во француските затвори се сместени околу 88.000 затвореници на нешто повеќе од 63.000 места, што претставува стапка на пополнетост од приближно 137 проценти

Затворскиот персонал во Франција протестира поради рекордната пренатрупаност и недостигот на вработени - Официјалните податоци покажуваат дека во француските затвори се сместени околу 88.000 затвореници на нешто повеќе од 63.000 места, што претставува стапка на пополнетост од приближно 137 проценти

Затворскиот персонал низ Франција денес спроведува блокади во знак на протест против пренатрупаноста во затворите и сериозниот недостиг на вработени, за што синдикатите велат дека го довеле затворскиот систем до работ на колапс, јавува Анадолу.

Акцијата, предводена од синдикатот „Уфап-Унса Жустис“ и поддржана од други групи, вклучувајќи ги „Це-Же-Те Пенитансиер“ и „Ес-Пе-Ес Се-Е-А“, се очекува да зафати речиси половина од затворите во земјата, објави „Франсинфо“.

Околу 80 објекти од вкупно помалку од 190 низ целата земја би можеле да се соочат со прекини во работата, каде демонстрантите го истакнаа слоганот: „Никој не влегува, никој не излегува“.

Синдикатите имаат за цел да „наметнат рамнотежа на моќта“ врз властите, наведувајќи ја кризата која ја опишуваат како сè потешка за управување.

Официјалните податоци на Министерството за правда покажуваат дека во француските затвори се сместени околу 88.000 затвореници на нешто повеќе од 63.000 места, што претставува стапка на пополнетост од приближно 137 проценти.

Според наводите, илјадници притвореници спијат на душеци на подот.

Претставниците на синдикатите предупредуваат дека ситуацијата ги загрозува и вработените и затворениците.

„Затворите се претворија во вистински 'буриња барут'“, изјави Александар Каби од „Фап-Унса Жустис“, додавајќи дека службениците го „држат системот во функција само со крајни напори“.

Недостигот на кадар дополнително ги попречува операциите, при што синдикатите проценуваат дека има околу 5.000 слободни работни места на национално ниво.

Службениците исто така известуваат за пораст на насилството и исцрпеност, додека некои установи со мака ги одржуваат основните операции.

Говорејќи за француското радио РТЛ, чуварот на затворот и синдикален делегат Стефан Лисерф го критикуваше, како што рече, недостигот на конкретна акција од страна на Владата.

„Отсекогаш добивавме ветувања, но никогаш не гледаме нивна реализација“, рече тој.

Властите не објавија итни мерки како одговор на протестите.

Сепак, министерот за правда Жералд Дарманин претходно изнесе предлози како што е воведување на „ограничување на бројот“ за да се ограничи приемот во затворите.

Синдикалните лидери велат дека се потребни пошироки структурни реформи, вклучувајќи проширени алтернативи за затворските казни и забрзано вработување.

Некои синдикати, вклучително и „ФО Жустис“, одбија да се приклучат на мобилизацијата, опишувајќи ја стратегијата за блокада како „демагошка“, иако ја признаа сериозноста на кризата.