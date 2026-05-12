Започна 17-тиот форум „Русија - Исламски свет: КазанФорум“ во Татарстан

Hümeyra Ayaz
12 Мај 2026•Ажурирај: 12 Мај 2026
„Русија - Исламскиот свет: КазанФорум“ ќе ги отвори вратите во Казан, во главниот град на Република Татарстан, дел од Руската Федерација, јавува Анадолу.
„Русија - Исламскиот свет: КазанФорум“, настан на кој Анадолу е глобален комуникациски партнер, ќе ги разгледа развојните економски и социјални односи меѓу Русија и исламските земји.
Годинешниот форум, 17-ти по ред, ќе собере претставници на меѓународни организации, јавни и финансиски институции, амбасадори, политичари, инвеститори и бизнисмени од 12 до 17 мај.
За првпат одржан во 2009 година, КазанФорум се смета за една од главните платформи за економска соработка меѓу Руската Федерација и земјите членки на Организацијата за исламска соработка (OIC).
Форумот ќе вклучува сесии и настани на теми како исламски финансии, халал индустрија, меѓународна соработка, инвестиции, трговија, логистика, култура, туризам и медиуми.
Свеченото отворање на меѓународниот трговски саем „Халал пазар на Казан“, организиран во рамки на форумот, ќе се одржи на 13 мај, каде ќе бидат претставени храна, облека, додатоци, козметика и халал сертифицирани производи од различни сектори.
Еден од главните настани на форумот, „Денот на скромна мода“, ќе се одржи на 13 мај во Конгресниот и изложбен центар „Пирамида“. Дизајнери од Русија и други земји ќе ги претстават своите нови колекции во областа на скромната мода.
Форумот ќе вклучува „Изложба за соработка Русија и исламскиот свет“, меѓународни настани за пазар на недвижности, културни програми, изложби и различни бизнис форуми.
Минатогодишниот форум пречека учесници од 96 земји, со 8.440 лица кои учествуваа во бизнис програмата. Беа одржани 200 настани и 148 сесии, додека над 500 претставници на медиумите го покриваа настанот.
КазанФорум, кој ќе биде домаќин на бројни културни, економски и трговски настани, ќе заврши на 17 мај.